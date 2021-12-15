陳時中不認莫德納過期 莊人祥曝消化方案 400劑打動物

台北市長柯文哲今透露「有莫德納疫苗被放到過期」，痛批中央疫苗政策一團亂，但衛福部長陳時中中午受訪時強調「沒有任何一劑莫德納因過期被銷毀」，雙方說法不一引發爭議。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午針對此事回應，確實有少量疫苗沒打完，共有392劑提供給學術單位使用。

莊人祥下午於記者會上表示，莫德納屆效疫苗都使用完畢，這部分除了接種疫苗外，也可能提供給動物實驗，這部分量非常少。但說法語意不清，讓現場媒體聽得一頭霧水。

面對媒體進一步追問，莊人祥透露，有392劑於12月7日屆效的莫德納疫苗，剛好有學術單位提出動物實驗的需求；由於目前沒有動物使用的疫苗，而這批疫苗只是解凍超過時間，沒有申請展延效期的測試，該學術單位也是提出屆效疫苗的需求，因此提供給他們使用。

莊人祥強調，當初指揮中心新聞稿說明的是「全數使用完畢」，包含動物實驗和接種在內；除了392劑之外，其他疫苗都沒有屆效未打完的情形。