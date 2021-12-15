由於法人看好未來電動車(EV)市場，因此在供不應求下，韓國EV用電池製造商LG Energy Solution (LGES)計畫在2022年初IPO(股票初次公開發行)時，可能會把定價設在最高價位，總籌資金額也可望上看110億美元。

若一切順利，這家目前是LG化學百分百持有的全資子公司，且客戶群都是鼎鼎有名的全球大車商，例如特斯拉、通用以及現代等，將成韓國有史以來最大一樁IPO。而成功發行後，母公司LG化學在LGES的股權將稀釋至81.8%。

上周，LGES曾表示，倘若2022年元月14日定價時，用每股25.7萬至30萬韓元的上緣價位釋出3400萬股新股的話，最高將可拿到大概12.8兆韓元，約110億美元。

頓時，LGES將立馬成為韓國證券史上最大金額的一樁新掛牌公司。

據悉，目前LGES的IPO釋股中，僅有約14.5%供散戶以及法人認購，潛在買家需要出價夠高才能詢價圈購。由此推算，法人若志在奪標一定會出更高價位來競爭。

對以上報導，LGES僅淡淡地表示，目前已進入IPO階段。不過，2022年元月27日，LGES計劃將在韓國主要證交所KOSPI掛牌上市。

根據韓國證交所統計，2021年將有20多家公司在KOSPI上市，一共吸金約17兆韓元。相較於10年前的2010年，當年僅從市場上拿到8.8兆韓元就可創下籌資紀錄，且金額規模只是現在的一半而已。

IPO價格屆時若定在目前所設定的最高點，LGES市值將達70.2兆韓元，約593.9億美元。身價將一躍成為韓國第3大公司，僅次460兆韓元，約3891.5億美元的三星電子，以及89兆韓元，約752.3億美元的SK Hynix之後。

產業分析師認為，EV對鋰離子電池的需求暢旺，再加上LGES又是大車廠供應商，所以格外吸引法人的眼球。

調研單位Deloitte統計，2020年全球EV銷售量估計有250萬輛，但10年後的2030年，數量可望暴增12倍以上並達到3110萬輛，大概每3輛出廠的新車中，就有1輛是電動車。

不過，全球EV電池出況狀被迫召回維修的消息時有耳聞，例如，現代汽車花了9億美元要Kona電動車回廠，以及通用汽車更是砸下20億美元召回Bolt電動車。因此，LGES未來的獲利能力與股價表現，也會受到這些利空因素所影響。