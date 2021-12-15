微電影內容講述就讀國小的子婷，3歲時父親早逝，與媽媽2人相依為命，靠著工廠微薄的薪水過活，平時媽媽忙於工作，放學只能獨自在家等媽媽，不然就是騎腳踏車與同學在外遊蕩（縣府提供／吳建輝南投報導）

好在學校協助子婷到社區的逐夢基地，放學後與同學們一起在這裡寫功課，甚至還有點心跟特色課程，讓子婷媽媽能無憂無慮的工作不擔心子婷。（縣府提供／吳建輝南投報導）

南投縣政府推動福利社區化成果卓越，縣內獲中央考核得到全國卓越社區殊榮的社區就有7個，今年縣府找來出演過《玫瑰瞳鈴眼》的女星林玉紫拍攝《爸您好嗎？我在這裡很好》社區微電影，15日在文化局舉行首映會，超過300來自各鄉鎮社區幹部到場，溫暖真摯的鏡頭語言與感人的劇情，場面賺人熱淚。

微電影內容講述就讀國小的子婷，3歲時父親早逝，與媽媽2人相依為命，靠著工廠微薄的薪水過活，平時媽媽忙於工作，放學只能獨自在家等媽媽，不然就是騎腳踏車與同學在外遊蕩，常常靠鄰居與學校老師幫忙看雇，好在學校協助子婷到社區的逐夢基地，放學後與同學們一起在這裡寫功課，甚至還有點心跟特色課程，讓子婷媽媽能無憂無慮的工作不擔心子婷。

南投縣長林明溱表示，南投縣內目前有262個村里，但是成立的社區有275個，其中過半數參加過縣級社區評鑑，除了7個全國卓越社區外，還有1個全國銅質卓越獎，16個優等、16個甲等社區等，發展亮眼突出。

林明溱說，為了吸引更多民眾加入社區志工行列，因此每年都會拍攝紀錄片、微電影來讓民眾更了解社區在做什麼，今年以竹山鎮中崎社區的中崎築夢基地為主題，透過鏡頭看到築夢基地隊而紹的陪伴與付出，讓我們社區的功能發揮到最大。