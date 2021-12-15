電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）獲選2021年美國時代雜誌年度風雲人物，沒想到有網友卻認為，年初橫卡在蘇伊士運河中間的長賜輪，才是最適合的人選，因此將長賜輪搞笑P圖成為時代雜誌封面，更被當時協助救援的怪手司機轉發，引發熱烈討論，不少人Po出小怪手的梗圖接力，笑稱搶通運河的司機也是風雲人物。

綜合外媒報導，馬斯克獲得年度風雲人物，時代雜誌以「小丑、天才、聰明人、有遠見、實業家」形容他，時代雜誌強調，年度風雲人物獲選的標準在於整年對世界有巨大影響力，無論好或壞。

不過馬斯克獲選的消息，無法讓所有人都認同，美國參議員沃倫（Elizabeth Warren）就在推特上批評馬斯克，「讓我們修改被操縱的稅法，這樣『年度風雲人物』就能真正納稅，不會再從其他人身上揩油了。」

此外，曾在柯林頓時期擔任勞工部長的Robert Reich則說：「馬斯克當選風雲人物，再次提醒大家，他曾非法威脅員工，並稱如果員工成立工會，要剝奪他們的股票期權。」

知名時事評論家Kurt Eichenwald也說：「在mRNA疫苗的開發者為大家省下鉅額資金，並幫助世界恢復經濟的今年，選擇馬斯克作為年度風雲人物可能是有史以來最糟糕的選擇。」

有趣的是，今年3月長賜輪因沙塵暴、強風等原因橫卡在蘇伊士中間，堵住來回將近500艘貨輪的去路，有網友認為長賜輪才是年度風雲人物，搞笑P圖成為時代雜誌的封面，圖片也被當時協助救援而爆紅的快手司機轉發，並留下「agree」的字句，逗笑不少網友。