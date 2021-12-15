新冠變種病毒Omicron於多國蔓延，大陸廣州14日通報首例境外輸入Omicron陽性病例，這也是大陸繼天津之後第2例通報的境外輸入Omicron確診病例，而香港至今累計8例涉及Omicron的個案。香港呼吸系統專科醫生梁子超今（15日）指，相信目前情況不影響陸、港通關。不過，隨著外地疫情變化，尤其英國的擴散速度快，目前港府無清楚的旅遊警示，認為港人若沒必要不應外遊，而若外地疫情持續惡化，港府應考慮針對部份地區全面停飛，而港人也要有心理準備屆時將不能回港。

據香港01報導，梁子超稱，英國的變種病毒Omicron散播速度前所未有的快，加上將有大量留學生回港，認為應將英國放入加強監測的A組地區。他也提到，香港有必要檢討外防輸入措施，包括將曾停留B組地區的機組人員作閉環式檢疫，並要檢討檢疫酒店的檢測方法及傳播風險，否則有可能使檢疫人士及員工交叉感染。

梁子超續指，香港目前無清楚的旅遊警示，認為港人若沒必要不應外遊，若外地疫情持續惡化，港府應考慮針對部份地區全面停飛，而港人也要有心理準備屆時將不能回港，但相信目前情況不影響陸、港通關。

梁子超說明，由於香港的疫苗接種率低，加上因感染而免疫的比率低，一旦於社區擴散，屆時可能會導致第五波爆發，若以為病毒不會流入社區就「太樂觀」了。