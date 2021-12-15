香港銅鑼灣世貿中心今（15）日中午12時37分發生火警，由於當時商場內還許多餐廳營業中，加上也有逛街民眾，消防員人員透露初步獲報已疏散約150人，但傳出仍有數百人受困在商場、餐廳等地點待救；另有消息指出，有8人吸入濃煙不適，其中一名女子半昏迷，已送醫搶救。

據《東網》報導，銅鑼灣世貿中心今中午12時許突竄出熊熊大火，因大樓正在進行修整，濃煙、火光不時從棚架竄出。消防人員獲報後急忙前往搶救，但火勢在發生約半個小時後再度升級。

香港世貿中心火災，傳上百人緊急疏散待救。（圖／翻攝自《東網》）

消防人員表示，初步有約150人自行疏散，至少6人疑似因為吸入過多濃煙而感到身體不適，已被送往不同醫院救治，其中一名女子狀況較嚴重，神智陷入不清。此外，商場內及露天區域仍有民眾受困，已啟動雲梯進行救援。

消防人員透露，初步調查認為應是低樓層的機房起火，隨後火勢沿著大樓外的棚架延燒。

此外，據《香港01》報導，5樓有350人在天台待救；另有消息稱，至少8人吸入濃煙不適送院，其中一名女子半昏迷，緊急送院搶救。