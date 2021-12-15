趙少康籲除核四3項公投應表態 喊話侯友宜：應登高一呼「明確表態」

中廣董事長趙少康、國民黨前副黨主席郝龍斌今參加公投車隊掃街活動均表示，可理解新北市長侯友宜對核四有所顧慮，但對其他3項公投還是可以表態，對此，侯今下午出席青年未來展望交流會回應，關於人民健康、國家安全及產業發展，這些大家託付的議題他都會用努力去實踐，一起齊心齊力為國家好。

被問及藍營基層對侯公投不表態不滿要他退黨，侯表示，謝謝大家關心，他努力做好事情，要是人民託付的事情，都會全力以赴、好好做事。而外傳春節過後他會宣布放棄2022直攻2024，侯稱：「大家想太多了」！