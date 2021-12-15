農委會主委陳吉仲日前指稱，泰國因禁止萊豬進口，遭美國取消總值約240億台幣的關稅優惠。對此，反瘦肉精毒豬聯盟成員、醫師蘇偉碩今出示美國官方文件指出，美方是因泰國幾乎採舉全面性阻擋美豬才取消關稅優惠，絕非禁止萊豬就給予制裁，陳吉仲形同帶頭造謠，以不實言論影響公投，將在公投前會向檢調告發。

值得注意的是，針對行政院意見書在公報明文登載，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會一○九年九月七日公告效力。蘇偉碩今強調，反萊豬公投主文寫得很清楚，「禁止含乙型瘦體素豬肉內臟與產製品進口」，一旦公投過關並完成公告後，衛福部就必須將動物用藥殘留標準中，有關開放萊豬的部分予以廢止，屆時就不能再進口。

陳吉仲日前透過臉書指出，去年年底，美國宣布取消泰國部分品項的關稅優惠，作為對泰國未參考國際標準及科學根據訂定萊劑標準，拖延開放符合安全容許的萊豬進口的制裁。被取消的品項總值約240億台幣。文中強調，如果反萊豬公投通過，對照泰國的案例，顯然會有相當大的衝擊，而且不限於農牧產業。

對此，蘇偉碩今提出美國豬肉生產者委員會（NPPC）提交給美國貿易代表署（USTR）的文件，他說，該文件內容指稱泰國當局准許貿易商從歐盟、澳洲、中國進口生鮮豬肉、內臟，卻對美國豬肉採取歧視性貿易措施，除徵收高額衛生檢驗費，也鮮少通過核發許可證，

蘇偉碩指出，從美國官方文件證明，泰國政府並非因禁萊豬進口，才遭到美國貿易代表署取消1／6優惠關稅，而是因為採取了全面性的嚴格限制，以此貿易障礙，幾乎將美豬全面阻擋在外，另方面卻享有對美6.17億美元的農產貿易順差，美國才取消對泰國的部分優惠關稅。

蘇偉碩強調，陳吉仲身為農委會主委，很清楚泰國是因「禁止美豬」而非「禁止萊豬」才被取消關稅優惠，結果卻以不實謠言「帶頭造謠」，恐嚇人民行使公投的權利，明顯要誤導公投意向，他將在公投前向檢調告發。

除了陳吉仲，蘇偉碩指出，桃園市前議員王浩宇也透過臉書指稱「禁萊豬歐盟敗訴，未來15年每年需花1億美元補償美國損失，總額450億台幣」，但經查證，WTO根本就沒有與萊克多巴胺相關的案子。

蘇偉碩直言，針對這些不實言論，儘管現在向檢方告發已來不及制止，但這就像一般選舉時，若有人違反選罷法，通常也必須等到選舉結束後才有翻案的機會，因此基於對主權在民的精神，他會堅持提告。