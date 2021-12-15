許多女性都希望自己能擁有火辣的身材與傲人的上圍曲線，但對於運動選手來說太雄偉的雙峰反而有可能成為阻礙。來自斯洛伐克的31歲女自行車手露西亞（Lucia Lachkovic Javorčeková），雖過去曾在國際大賽中獲得冠軍，但太過豐滿的身材卻讓她飽受輿論壓力，決定轉行當起性感模特兒，沒想到竟意外爆紅。

露西亞在擔任單車選手時，無論是實力還是外貌都相當出眾，但擁有精緻又迷人的五官，以及E級魔鬼身材的她，卻總是因凹凸有致的身材曲線而被忽略比賽場上的優越表現，也因此飽受輿論的壓力以及酸民的攻擊，讓她開始變得沮喪、懷疑自我，最後在2018年時選擇放棄運動員的生涯、宣布退役，讓不少喜愛她的粉絲大感可惜。

但露西亞並沒有因為退役而放棄自己，反而開始積極的經營起個人IG帳號，並大方分享各種健身照與穿搭辣照，吸引大批網友的目光，後來她也越穿越清涼，直接轉行成為性感模特兒並登上雜誌擔任封面女郎，沒想到卻因此爆紅，IG吸引超過218萬人追蹤。

而今年，露西亞更進一步宣布進入成人市場，在成人交友媒體「OnlyFans」上販賣自己的性感慾照及各種火辣的成人影片，令網友們大噴鼻血，忍不住拍手叫好，也使她人氣不斷攀升。