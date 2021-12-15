無黨立委林昶佐（資料照，張鎧乙攝）

無黨立委林昶佐今日中午接受網路節目訪問時回應「抗中保台其實我滿少講的」，而外界對於「閃兵、閃尿、吸毒」等等，也都是假資訊。另針對明年1月9日的林昶佐立委罷免案，林也坦承不樂觀，只能正面迎戰。

前民進黨台北市中正萬華區議員童仲彥近期批評林昶佐「整天喊抗中保台，結果連兵都沒當，這叫愛台灣嗎？」林昶佐回應，自己滿少講抗中保台這個詞彙，而外界所說林昶佐「閃尿、閃兵、吸毒」等等，也都是假資訊。據了解，林昶佐因患焦慮症，所以沒有當兵。

林昶佐表示，過往罷免案的發起人都有特定目的，例如前國民黨立委顏寬恆就是想拿回台中第二選區，但自己的罷免案現在正式成立了，就不可能陷入對方情境跟著瞎攪和了。

林昶佐認為，「必須以正面的能量來正面迎戰」，因為這同時也是一個讓鄉親看見自己的好機會，所以得要好好把握，贏過過去的自己。

有關外界認為萬華人會把疫情的怨氣發洩在這次的罷免案上，林昶佐說，這些看法都可以參考，但以目前掌握的數據來看，台中立委陳柏惟在被罷免之前，有某些極端派系投票率飆高，表示罷免方情緒動員有被鼓舞到，目前確實沒這麼樂觀。