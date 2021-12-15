雲林縣政府15日在雲林縣虎尾鎮「雲林故事館」，舉辦「雲林社區繪本新書發表會暨走讀雲林」記者會，今年共評選出《暖心油你》、《東東與我》、《我家的火戰士》3本繪本，將透過「紙戲人」騎腳踏車走讀與故事屋展出，與大家分享在地觀點與故事。

雲林縣政府自2008年以來，委託「雲林故事人協會」辦理「社區繪本創作培訓、推廣及出版」計畫，至今已培育400多名素人創作者，並催生100多本原創繪本，15日記者會，邀大家共同來見證今年新繪本的誕生。

縣文化觀光處處長陳璧君分別介紹3本新繪本：土庫鎮王瑋婷的《暖心油你》，藉由土庫1家傳統麻油工廠的故事，細細道來「油」凝聚的不僅是家族情感，也訴說了技藝的傳承，同時勾起大家對麻油香味的記憶。

斗六市劉玉來的《東東與我》，講述在寶物盒裡珍藏的不僅是玩具和禮物，更是人與人之間的情感與美麗回憶，描述1959年發生的87水災，在災情與重建中，串聯起人性的溫暖美好。

二崙鄉廖亭畇的《我家的火戰士》，由10歲小女孩視角出發，訴說父親擔任義消的日常與「火戰士」的職責，以及面臨火災現場和自身生活時的應對，同時也道出家族3代皆為火戰士的薪傳家風。

陳璧君指出，社區繪本新書，將在二崙故事屋（明年1月1日至1月31日）、雲林故事館（明年2月1日至2月28日）展出，農曆年期間，還會邀請新書作者以「故事團圓飯」方式進行互動展出，邀請大家來閱讀家鄉的故事。

另外還有「走讀行腳」活動，分別在本月16、17、20、21日，由拿著圖卡說故事的「紙戲人」，騎著腳踏車巡迴斗南、二崙、土庫、斗六4鄉鎮市，展現雲林在地人生活的樣貌，以及台灣文化的底蘊。