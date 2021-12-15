台北市議會上月通過恢復發放重陽金敬老金，市長柯文哲則提覆議案作為反制，國民黨、民進黨、新黨等議員今日中午進行政黨協商，會後達成共識，覆議案將在22日、下周三以無記名方式表決，屆時將不會邀請市長柯文哲列席說明。按議事規則，若出席議員有3分之2同意，即維持原決議，此覆議案將不會通過。

柯文哲上任後取消北市65歲以上長者每年1500元的重陽敬老金，國民黨團上月重啟冰凍2年的「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，最後通過不排富版本，但金額可由市府決定，但北市府直言，恢復發放將增加每年10億的市政支出，17日將送覆議案至議會。

北市議會各黨團今就覆議案表決方式、市長是否列席說明進行政黨協商。國民黨團書記長王欣儀指出，藍綠認為市府提出覆議的理由已在近期完整敘明，無須在浪費時間請市長來，且市長列席只會單方面說明，議員無法針對疑義進行詢答。

由議員林穎孟擔任總召的改革政團則認為，讓市長說明也沒問題，也能在表決當天留下紀錄，但議長陳錦祥認為，市府送來的覆議書已有完整理由，能作為書面紀錄留存，因此最後在多數共識下，決定屆時不會邀請柯文哲列席說明。

至於投票表決的方式，王欣儀表示，12年前郝龍斌時代是針對路平預算進行覆議案表決，當時議員選擇採舉手無記名方式，這次藍黨團也決定延用此方式，也避免唱名、設備壞掉的風險，但綠黨團認為應按照原先的議事規採不記名表決，改革政團則提議可用紙本投票。

雖然各黨團意見不同，但最後還是達成多數共識，決議採不記名方式投票，屆時眾人將按下投票器，議會螢幕會顯示幾票不同意、幾票同意及幾票棄權，但不會顯示個人名字。至於是否擔心會跑票，王欣儀說近期將開黨團會議，討論是否在投票當下也搭配舉手表態。

潘懷宗表示，當時新黨表達立場，認為這個議題已經討論很久，加上柯文哲在媒體也都表達的很多次了，都是屬於舊的解釋理論，沒有更新的理由，認為不要再講、再講都是那些東西，所以新黨表達不用柯文哲來再浪費時間。

至於對於無記名表決的立場，潘懷宗指出，新黨表達支持用表決器無記名，回歸議事規則，實際上上次本來要這樣用，但是改成舉手，這次舉手有人反對，那就改成無記名，反正兩個選一個，後來決定用無記名表決器表決。

按台北市議會議事規則第60條規定，市政府送請覆議案得於一讀會邀請市長列席說明，二讀會應就是否維持原議決案作大體討論後即以無記名表決，若經出席議員3分之2同意者，即維持原決議，反之則不維持，須就原案重新討論，但不得作覆議前的相同決議。