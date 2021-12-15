美國女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）坦承自己從11歲就開始看色情片，稱太早且看太多這些影片及圖片「毀了自己的腦袋」。

即將滿20歲的美國葛萊美獎歌手怪奇比莉（Billie Eilish）13日震撼坦承自己11歲就開始在網路上找色情影片及色情圖片來看，稱太早且看太多這些影片「毀了自己的腦袋」。

《紐約郵報》（New York Post）報導，怪奇比莉11日在廣播節目「史登秀」（Howard Stern Show）上坦承，自己從11歲就開始看情色影片，並且「看超多」，她說身為女性，她認為色情片是一種「恥辱」。

她接著闡述太早看大量色情片對她個人造成的負面影響，「我認為它真的毀了我的腦袋，我對於接觸到這麼多色情片感到相當震驚。」

怪奇比莉也坦承，自己開始接觸愈來愈多色情圖片，這個過程扭曲了她對性及人際關係的看法，「最後演變成，除了暴力的以外，我沒辦法看其他的，我不認為它有吸引力。」

她說自己當時沒有過性經驗，看太多色情片引發問題，尤其剛開始發生性行為時，「我沒有對不好的事說不，我以為那些是我應該被吸引的事。」

她也坦承自己當時會看性虐待（BDSM）相關的色情片，導致即便多年過去，她現在仍深受夜驚症（night terror）及睡眠麻痺症（sleep paralysis）所苦。

據馬偕醫院官網解釋，夜驚症指的是睡眠期間出現的強烈害怕反應，患者可能會突然坐起，並且帶著驚恐的表情大聲尖叫，也會伴隨喘息、冒冷汗、心跳加速等症狀。另據亞洲大學附屬醫院官網簡介，睡眠麻痺症俗稱「鬼壓床」，患者意識清楚，但是四肢卻動不了，屬於睡眠障礙。

怪奇比莉說：「我很生氣色情片如此受歡迎，我也對自己認為色情片很OK感到憤怒。」

怪奇比莉也在節目中砲轟情色產業對女性身體創造出不切實際的期待，「色情片中的陰道看起來太瘋狂了，沒有人的陰道是長那樣的，女人的身體也不是長那樣。」

不過紐約性成癮中心（New York Sexual Addiction Center）創辦人薩爾茲曼（Brad Salzman）指出，11歲第一次接觸色情片並不稀奇，甚至是「常態」，他說自己治療過許多性、色情片成癮的男性，許多患者只有20歲出頭，和怪奇比莉差不多大。

他說父母沒有注意，加上暴露在色情片下確實會影響患者一生，影響他們對正常性行為應該是什麼樣子的看法，以及影響他們與他人互動的方式。