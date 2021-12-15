「金曲歌王」王力宏今天被爆與李靚蕾8年婚姻告吹，據悉婆媳問題就是原因之一，不過經紀人則是否認此事，稍早他在臉書發文證實離婚，除了強調「我們永遠會是一家人」，也懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。

王力宏稍早在臉書發文證實與李靚蕾離婚，8年婚姻宣告終結，他坦承這些年在經營婚姻中，做的不足之處太多，由於兩人對於未來生活方式有不同想法和規劃，因此決定分開生活，接著喊話李靚蕾：「我們永遠會是一家人」，也強調自己與李靚蕾私生活很單純，呼籲外界能給予隱私與空間，不要打擾家人，也不忘感謝來自各界的關心。

王力宏臉書發文。(翻攝自王力宏臉書)

根據《鏡週刊》報導，王力宏與李靚蕾原本早就準備離婚，但女方正巧懷上第3胎，加上又有2個年幼女兒，才讓此事暫時擱置，接著傳出王力宏早期演藝工作皆由母親管理，婚後改由李靚蕾打理經紀事務及收入，讓婆媳之間產生嫌隙，也成為壓垮婚姻的最後一根稻草。

王力宏與李靚蕾婚後，就不吝於公開曬恩愛。(中時資料照片)

王力宏與李靚蕾結婚8年，婚後不吝曬恩愛，王力宏無論辦演唱會還是出席重要活動，李靚蕾幾乎都會相伴出席支持，彼此生日、聖誕節等重要節日，也都能看到他們分享家庭照，但這些事情，在這兩年有了很大的變化，夫妻倆曬出的最後一張合照，已經是2年前的事。

傳王力宏與李靚蕾的婚姻，其實5年前已經觸礁，當時兩人就有離婚的念頭，但李靚蕾又懷孕，事情才因此暫時擱置，但婚變一事並未消失，兩人自2019年4月後，就沒在社群貼出過同框照，隔年10月，李靚蕾在社群發文，簡短寫下「旅途就是終點」，「終點」二字敏感，引人揣測是在說他們的婚姻狀態亮紅燈，當時還有許多王力宏的粉絲駁斥婚變說法，如今兩人離婚，回頭再看這則po文，似乎有所呼應。