生華科（6492）公告開發中新藥Silmitasertib （CX-4945）用於治療基底細胞癌（BCC 皮膚癌一種），已初步展現於BCC病患的安全性及觀察到早期療效，獲選將於2022年美國皮膚科學會（AAD）年會以口頭報告及e-Poster發表。

生華科表示，AAD年會是全球皮膚科領域最大且最具影響力的國際盛會，期待透過AAD年會增加Silmitasertib能見度及國際大藥廠重視，因上市標靶藥物SMO抑制劑治療基底細胞癌產生抗藥性後患者面臨無藥可用，Silmitasertib有潛力補足這塊未被滿足醫療需求的藥物市場。

據多項研究，逾九成基底細胞癌致病原因都和DNA的刺蝟訊號傳導路徑（Hedgehog signal pathway）表現失控有關，而臨床前研究Silmitasertib對此傳導路徑下游包括Gli等蛋白基因具制約及調控作用，深具開發潛力。

生華科指出，Silmitasertib用於治療晚期基底細胞癌已在一期臨床第二階段療效擴增群試驗，收治對現有療法SMO抑制劑產生抗藥性，面臨無藥可用的晚期或已轉移的基底細胞癌病患，由於第一階段安全性試驗中Silmitasertib已展現初步療效，期能在第二階段試驗完成概念性驗證（proof of concept）後，規劃將和美國FDA討論下一步臨床試驗設計，以能快速上市核准的樞紐性試驗為目標。

基底細胞瘤是最常見皮膚癌中的一種，全美每年新增病例約430萬人，並奪走3千條人命。據Technavio分析機構最新預測，全球Hedgehog pathway抑制劑至 2025年的銷售金額將達到3.28.億美元，複合年均增長率為12.55％，其中北美地區需求超過七成。