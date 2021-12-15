台經院長張建一15日指出，台灣國民所得2022年就會超過韓國，台灣的經濟經過十年的結構調整，讓趨勢改變了，加上來自四面八方的投資，讓台灣整個上來。

三三會15日召開例會邀張建一就「2022年國際經濟情勢展望：機會與挑戰」進行專題演講。會中，三三會名譽理事長許勝雄問，民間消費，政府投資以及進出口暢旺下，2021年經濟成長率也超過了6％，台灣的國民所得在2022年能否超越韓國？

張建一指出，2021年台灣國民所得已破3萬美元，2022年就會超過韓國，當然他不希望是因為台幣升值的因素。他認為，是台灣的經濟經過十年的結構調整，讓趨勢改變了，加上來自四面八方的投資，讓台灣整個上來。

張建一說，國民所得增加是好事，但是他更希望企業能為員工多加薪，刺激消費。未來幾年台灣的經濟大家都不用擔心，比較重要的是老百姓拿到這些錢能夠買到什麼？老百姓要的是安居樂業，房子買得起，東西不要太貴，當經濟好的時候，就要處理社會問題，台灣有很多問題要處理。

張建一指出，台灣很自由、民主，重視人權，但他個人覺得，我們的公民意識不夠好，很多國際的東西不夠瞭解。