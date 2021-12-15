美國前總統川普欲擋下聯邦眾議院一個委員會取得他稅務資料的請求，今天遭法院駁回。法官裁定說，國會的立法利益超越川普身為前總統應得的任何司法尊重。

綜合路透和法新社報導，美國聯邦地區法院法官麥費登（Trevor McFadden）在裁決書中說，川普在尋求阻擋眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）取得他稅務資料一事，「在法律上有錯」。

麥費登同時表示，眾院歲計委員會主席若認為有必要，也有權公布報稅資料。麥費登將裁決暫緩執行14天，以利上訴。

美國總統依法並不需要公布他們的個人財政資料，但自尼克森（Richard Nixon）以來，歷任美國總統都會這麼做，40年來唯有川普拒絕配合，欲將自己財富細節和家族企業「川普集團」（Trump Organization）相關活動予以保密。

眾議院歲計委員會2019年提告，迫川普稅務資訊公諸於世。但川普現已下台近11個月，爭議還沒解決。

川普委任律師斯特勞布里奇（Patrick Strawbridge）上個月告訴法官，眾議院歲計委員會沒有合理理由去窺探川普的報稅資料，他們要看這些資料，是希望取得可以傷害川普政治生涯的資訊。

眾院民主黨人過去表示，他們需要川普的報稅資料來檢視美國國稅局（IRA）整體來說是否有恰當審計總統稅務，並藉此評估是否有必要設立新法。

麥費登是川普任命的聯邦法官，他說，眾議院歲計委員會可以在不公布報稅資料下，完成上述目標。

他警告委員會主席、民主黨籍議員尼爾（Richard Neal）說，尼爾雖有權公布資料，「大家都看得出來，公布政治對手的機密稅務資訊，世道會以其人之道還治其人之身」。

眾議院歲計委員會、川普律師都尚未回覆路透社記者的詢問。