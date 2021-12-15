張老師基金會桃園分事務所為了解疫情對民眾的心理衝擊，先前發下516多份調查問卷，15日召開記者會分析說明。（陳夢茹攝）

張老師基金會桃園分事務所致力於心理輔導，為了解疫情對民眾的心理衝擊，先前對桃園市民發下500多份問卷，針對疫情、疫苗等議題提問，並請到專業教授協助分析，得出女性、61歲以上長者這段期間的焦慮分數高，不過也代表對政策配合度較高，更藉由該份問卷呼籲民眾重視心理健康，若內心有焦慮不適可對外尋求幫助。

張老師基金會桃園分會輔導委員會諮詢委員、現任職於新生醫專幼兒保育科助理教授江昱明表示，張老師基金會桃園分會在10、11月用Google表單的形式，對18歲以上的桃園市民廣發問卷，有219名男性、257名女性參與填寫，雖然516份問卷樣本數不多，但仍可看見一些趨勢。

江昱明表示，問卷題目總計有10題，題目聚焦在受疫情影響、疫苗接種狀況等相關心理、情緒及行為反應，採5點量表計分，1分為非常不符合、2分微小部分符合，符合程度越高則分數越高，5分即代表非常符合。

江舉例，題目「疫情讓我感到焦慮不安和壓力」總平均分數為2.71分，這題較有趣的地方在於，61歲以上的長者分數達3.02分，是所有族群裡最感到焦慮不安；題目「因疫情關係減少出門次數」總平均為3.67分，男性3.49分、女性3.80分、長者4.02分，代表女性及長者最憂心、也顯現出這2族群配合度最高，另外也針對家中有長者同住、家中有18歲以下子女同住進行調查，分別為3.77分及3.56分。

衛生局副局長蘇柏文也到現場聆聽分析結果，他說，過去很多民眾都只在乎身體上的健康，卻不曉得「心理悶悶的」也有可能變成疾病，無論是憤怒、無力、無助或緊張，這些情緒也都會牽動身體健康，呼籲民眾若有心理上的不適，可撥打張老師專線，或善用桃園市醫療資源到衛生所官網申請一對一心理諮詢服務。