民進黨今中常會移師高雄，身兼黨主席蔡英文總統今表示，過去常說「好想贏韓國」，現在就是關鍵的時刻。台灣經濟成長率已經連續兩年贏韓國，也是亞洲四小龍第一。而依照IMF國際貨幣基金組織預測，只要台灣維持現在的成長速度，2025年，台灣人均GDP，將有機會超過韓國。

蔡英文強調，這次的公投，不只是政策的公投，更是對台灣經濟發展的選擇。如果覺得台灣的經濟發展，現在是在正確的方向上，請大家投下四個不同意，讓台灣更有力。最後關鍵的72小時，請大家一起站出來，一起呼籲身邊的親朋好友，用四個不同意，來延續南台灣的發展。用四個不同意，來讓台灣走出去。

蔡英文指出，剛才，不論是產業界的代表，還是嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣的四位縣市長，都很清楚說明，南台灣的經濟，正在大步向前走。

她說，今天所在的高雄，最近確實有不少好消息。台積電來了，美國、德國的高科技業者，也一個接著一個來投資。

她指出，過去不斷強調的「南台灣科技廊帶」，已經越來越完整。更重要的是，北部、中部、南部都有堅強的產業實力，台灣整體的經濟發展，就不會頭重腳輕，就能保持世界頂尖的競爭力。

她說，當然，這一路走來，執政團隊真的是盡了全力在拚。地方首長都很努力招商，中央部會也全力支持，熱線電話24小時不間斷，包括總統都沒有不接電話的特權。今天我們把中常會拉到高雄舉行，就是要一起見證我們共同打拚的成果。

她說，除了拚招商，要拚的還有就是這星期六的公民投票。公投跟台灣的發展有關，跟每一個人的生活有關，尤其跟南台灣的發展，南部鄉親的生活，也相關。

她說，第一個關連，南台灣需要安全、穩定、環保的能源。才能在經濟快速成長的階段，支撐起產業和民生的用電需求。空污問題，南部的鄉親都非常關心，政府也一直在努力改善。

她說，政府的策略和步驟很明確，在北部興建天然氣第三接收站，用燃氣取代燃煤發電，再搭配綠能，就能提供穩定的供電，也能改善南部的空污。這一次，要拜託大家，能夠告訴所有南部鄉親，「請他們用他們的一票，共同改善空污問題」。

她說，第二個關連，南台灣的經濟，要持續接軌國際。當外商紛紛來投資，當在地農產品、特別是感到驕傲的台灣豬肉，都要外銷到國際市場的時候，也要讓國際社會相信，台灣人做生意，是有原則、有信用、相信科學，更願意遵守國際標準。

她說，當然不能因為內部有一些不同意的意見，就放棄，還是要繼續努力，讓這個公投可以順利讓現在正在執行的政策可以繼續執行下去，也讓困擾三任總統的議題可以告一個段落。

她指出，第三個關連，南台灣的投資要落實，不能缺少穩定的民主環境。如果民粹凌駕民主，政策反反覆覆，外商還能放心投資台灣嗎？尤其是在南台灣進來的投資越來越多。

她說，所以這星期六的公投，對南台灣非常重要，對每一位南部鄉親的生活，更是無比重要。這是一個關係到空氣、用電、工作機會、甚至民主環境的選擇。

她表示，今天在高雄，她特別要對南部的鄉親說，過去五年多來，謝謝大家相挺，讓我們能夠穩健執政，讓台灣在正確的方向上前進。