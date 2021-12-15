桃園市長鄭文燦與關島總督展示雙方締盟禮。(祕書室提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦與關島總督里昂古蕾露簽署姊妹城市協定。(祕書室提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦與關島政府代表及學者分享機場城市治理經驗。(祕書室提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園關島締結姊妹市，開啟合作新扉頁。(祕書室提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園關島締結姊妹市，開啟合作新扉頁。(祕書室提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園關島締結姊妹市，開啟合作新扉頁。(祕書室提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦15日與美國關島總督盧爾德．里昂古蕾露共同簽署姊妹城市協定，他提到桃園和關島相當近，僅飛行3小時，是島嶼旅遊亮點，也是達成雙語國家目標的語言交流合作夥伴，希望疫情後能增加觀光旅遊、教育文化、產業經濟和醫療等方面合作交流，加強台北城市雙邊關係。

由駐關島台北經濟文化辦事處主辦、關島大學協辦的「台灣-關島經濟高峰會暨姊妹城市協定簽約典禮」15日舉行，鄭文燦表示，這次的經濟高峰會與簽約儀式，是桃園及關島雙邊交流重要里程碑，台灣及關島皆是太平洋重要的島嶼，彼此距離只有3個小時的飛行時間，希望未來能建立長久美好的友誼。

鄭文燦提到，台灣位處亞太中心，桃園則是國家門戶，與亞太地區各主要城市平均航程約4小時，機場貨運量排名全球第四。在航空城計畫的推動下，桃園國際機場正在進行擴建，未來旅客運量將有望增加一倍。桃園航空城計畫三大目標在於提升機場營運量能、帶動新產業發展以及打造智慧城市，未來將重點聚焦雲端運算、智慧車輛、國際物流、生物科技、航空輔助及綠色能源六大優先產業，建構完整周邊產業聚落，讓機場不只是機場，而是連結桃園城市發展的重要核心。

鄭文燦指出，台灣及關島皆擁有開放自由的民主體制，在歷史發展及地緣上有許多共通點，兩地分處第一島鏈及第二島鏈，都是美國印太戰略重要的一環。國人也喜歡去關島旅遊，許多新人選擇關島做為蜜月旅行的地點，作為人生的重要回憶。

鄭文燦表示，透過簽訂姊妹市協定，桃園願當台灣與關島交流的窗口，持續推展多元實質的互動，未來將與桃園機場公司及中華航空、長榮航空等民航產業合作，透過提升觀光交流及航班增加的串連，讓關島成為國人出文國旅遊首選。此外，台灣有先進的醫療，全國最大的醫療中心長庚醫院也坐落在桃園，將來醫療合作也是相當具有前景的方式之一，強調締盟只是友誼的開始，相信往後彼此政府、民間的互動互訪會愈來愈密切。

里昂古蕾露表示，去年與鄭文燦視訊後，非常高興今天共同簽署姊妹市協定，持續深化共榮關係，雙方有許多議題迫切需討論，包括觀光旅遊、直航航線、人民互訪、投資貿易、醫療教育、水產養殖等，期待能進行多面向交流合作。面臨疫情挑戰，目前台灣經濟表現穩健，挹注資源於各項產業投資，科技發展具有優勢實力，實為成功典範，期待未來親自到台灣和鄭市長見面，討論合作細節。

駐關島台北經濟文化辦事處處長陳盈連表示，桃園是實踐機場經濟學的典範城市，以桃園機場為發展核心，推動航空、交通、物流、會展、旅遊等產業，作為台灣的國家門戶，分享航空城發展的最佳實踐經驗給關島，實為美事一樁，關島也歡迎台灣各界前來投資，更期待雙方公私學者各部門進行討論合作，包括醫藥、能源、旅遊、直航等議題，彼此能夠密切往來。

桃園市政府祕書處長顏子傑表示，疫情期間，桃園市的國際交流不曾停下腳步，期盼雙方從官方到民間都能深化合作。桃園也特別準備泰雅族藝術家阿邁．熙嵐(Amay Silan)的油畫畫作-生命之河-致贈里昂古蕾露總督，油畫中呈現養育部落的大漢溪，以及苦花魚及石斑魚，象徵溪河與部落生命的連結。