金瑞龍邀集相關單位到興南夜市現勘。（金瑞龍服務處提供）

興南夜市位於新北市中和區南勢角捷運站旁，是中和當地人的共同回憶，夜市發展已有40餘年歷史，在道路拓寬和新冠肺炎疫情影響下，導致人潮銳減。新北市議員金瑞龍為提振興南夜市商機，邀集相關單位研商振興事宜，盼為興南夜市帶來人潮及錢潮。

金瑞龍說，興南夜市是以信義街為主軸，T字形延伸到景興街410巷，由於發展時間早，興南夜市有許多傳統的古早味小吃，攤商大多以飲食、生活雜貨等為主，是一個滿足在地人需求為主的夜市商圈。受新冠肺炎疫情影響人潮銳減，許多店家生意慘淡，不得不縮短營業時間；更有不少店家因長期虧損，又在租金、物料齊漲等重重壓力下，紛紛選擇關門大吉。

金瑞龍表示，他自2019年連續3年邀集交通局、經發局、觀光局及中和區公所等相關單位研商振興事宜，希望可以為興南夜市注入活水，活絡地方商機，今年9月以前因新冠肺炎疫情嚴峻，導致興南夜市許多振興活動都暫緩舉辦，目前疫情趨緩，故再次邀集相關單位研商重啟興南夜市振興事宜，並因應地方需求，研擬各項相關振興計畫，盼望能為興南夜市帶來人潮及錢潮，恢復往日榮景。