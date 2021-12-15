一名年輕人妻從民國108年以來，至少瞞著丈夫在外偷吃12名男子，不僅將雙方發生關係的時間與地點詳細記錄，甚至還要求丈夫替她拍攝私處照片傳給網友看，丈夫當場抓狂，最後因不斷爭吵而協議離婚。離婚後丈夫卻在兒子平板電腦內看見妻子紀錄與12名男子發生關係的檔案，丈夫當場氣炸，怒向前妻提告求償30萬，法官審理後，判妻子須賠償15萬元。

根據判決書記載，丈夫向法院控訴，他和老婆於民國100年結婚，育有2名未成年子女，夫妻2人共同經營家庭生活，雖不富裕但一家四口過著平淡和樂的幸福日子。未料妻子從108年開始，行為舉止變得怪異，曾要求他幫忙拍攝自己私密處的照片，並稱該照片是要傳給她的網友觀看，2人為此曾大吵一架，之後妻子就一直吵著要離婚，最後他妥協，雙方於110年3月8日協議離婚。

但離婚後丈夫無意間在長子的ipad檔案中發現妻子在2人婚姻關係存續期間，竟然早已外遇多時，裡面詳細記載與多達12名之男子發生外遇的檔案，時間最早自108年3月份即已開始，至110年3月8日2人離婚前，一直到離婚後仍持續，一怒下向妻子提告求償30萬元。

妻子則主張，丈夫說兩人平淡和樂的生活並不全然，他因為工作關係，長期上夜班，與她生活時間形成對立，造成夫妻之間早已漸行漸遠，生活形式只剩下交代孩子瑣碎事務，兩人沒有良好的溝通，而且丈夫無法行房，多次因工作時間因素，與上班太過勞累推託。她多次詢問未獲得答案，便不主動詢問，造成她生理上的不便。夫妻倆行房次數寥寥可數，從原本一個月可能2-3次，變成一個月可能不到1次，無法滿足她的生理需求。

法官審理後認為，妻子與丈夫婚姻關係存續期間，多次與不知名男性發生性關係，足以危害原告之配偶權、動搖原告婚姻及家庭之和諧關係，判她須賠償前夫15萬元。全案仍可上訴。