全國性公民投票案第17案至第20案將於18日(星期六)舉行投票！入口網站《Yahoo》今(15日)起針對「目前你對四大公投的投票意向如何？」進行網路民調，截至15時止，已有1800人參加，其中四個公投案以「同意」比例領先「不同意」。

2021四大公投倒數3天，目前正反雙方持續拉鋸，《Yahoo》的這項網路民調，投票時間至19日止，截至今日15時止，已有1800人參加，其中各個公投案的投票意向如以下：

Q1、你是否同意核四啟封商轉發電？

同意71%、不同意24.9%、不知道和沒意見為4.1%。

Q2. 你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

同意74.7%、不同意22.3%、不知道和沒意見為3%。

Q3. 你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

同意74%、不同意21.7%、不知道和沒意見為4.3%。

Q4. 你是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

同意71%、不同意24.1%、不知道和沒意見為4.9%。

另外，根據中選會公布此次投票權人人數為1982萬5468人，其中18歲以上未滿20歲之投票權人人數為39萬9282人。依《公投法》規定，有效同意票數須多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額4分之1以上者即為通過，因此過關門檻至少要有495萬6367張同意票。

中選會也提醒民眾，投票當日如於投開票所內，有穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票，不服制止者，則依公民投票法第22條第1項第1款規定，主任管理員應會同主任監察員令其退出，經令其退出而不退出者，依公投法第43條規定，處行為人2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

圖為截至15日15時許的網路民調結果。(取自Yahoo)

圖為截至15日15時許的網路民調結果。(取自Yahoo)