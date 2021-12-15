優步（Uber Technologies Inc）執行長霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）周二表示優步正在考慮出售非策略性持股，包括對中國網約車公司滴滴全球（Didi Global Inc）的持股。他並形容中國是一個缺乏透明度且經營不易的市場。

在和滴滴出行爆發割喉戰後，優步因不堪每年燒掉逾10億美元，終於在2016年決定認賠退出中國市場。當時優步將中國業務賣給滴滴，以換取對滴滴的持股。

根據滴滴出行今年6月提交的文件，優步持有滴滴約12.8%股份。

優步執行長霍斯勞沙希在與瑞銀分析師的線上會議中表示：「我們認為對滴滴的持股並不具有策略性意義。他們是競爭對手，而中國是一個非常困難的經營環境，透明度也很低」。

但他也表示優步並不急於出售這些股票，「我們會以聰明的方式，逐漸地將這些股份轉換為現金」。

他表示優步持股的許多公司都在最近上市，但這些股票仍處於禁售期。未來優步將出自於策略性考量，繼續持有一些股份。

受到霍斯勞沙希此番發言影響，周二優步股價逆勢上漲4.3%，收在37.26美元。這位執行長亦表示，上周優步叫車和送餐業務的總訂單額創下歷來單周新高。但整體而言，叫車次數仍比疫前減少約10%。

截至第三季末，優步對其他公司的投資總額約為131億美元，其中對滴滴的持股達41億美元。部分投資人擔心優步緊抱這些投資是在向市場發出信號，即比起釋出資金投入優步自家業務，持有其他公司股份更具吸引力。

優步第三季本業雖然轉虧為盈，但淨損卻較去年同期暴增1倍，達到24億美元，遠超出市場預期，對滴滴的持股價值大跌即為虧損的主要原因之一。

滴滴今年6月在美國風光上市，但受到中國發起反壟斷調查影響，迄今股價已較發行價下跌約53%。迫於來自中國政府的施壓，滴滴在本月初宣布將從美國股市下市，並轉往香港股市掛牌。