車用電子及電動工具機訂單增溫，鈞寶(6155)部分品項訂單能見度已達2023年，鈞寶總經理蔡裕江表示，目前在手有3到6個月的待交訂單，雖然市場變數不少，明年上半年業績不會低於今年上半年。

鈞寶今天舉行線上法說會，鈞寶主要產品為磁性元件、晶片電感及線圈，包括：電磁波干擾抑制用磁環及材料、SMT積層式晶片磁珠及電感、繞線式SMT電感及抗流線圈、鐵氧體吸波材等，公司也切入感應天線，GHz共模濾波元件、GHz頻率積層晶片磁珠及大電流功率電感元件等。

就各產品來看，磁性元件佔鈞寶前11月合併營收比重約60%，晶片產品約佔22%，線圈約佔17%，其他約佔1%。

今年下半年車用電子產品受到汽車缺晶片影響，拉貨趨緩，不過10月及11月，客戶訂單開始增溫，目前鈞寶在手待消化訂單長達3到6個月，部分車用電子/電動工具機/智慧家電產品品項訂單已可以看到2023年。

鈞寶前3季稅後盈餘為5278萬元，年增1.13倍，每股盈餘為0.61元；累計前11月合併營收為7.29億元，年增32.97%。

蔡裕江表示，目前訂單很暢旺，雖然市場變數不少，明年上半年業績不會低於今年上半年，整體營運審慎樂觀。