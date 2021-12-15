黃先生看到主治醫師涂智彥下跪感謝，直稱是救命恩人。（馮惠宜攝）

曾是癌末病患的黃先生感謝醫師治療，也現身鼓勵癌友要相信醫師。（馮惠宜攝）

相信醫師更發願行善 癌末台商抗癌成功

「把身體交給醫師，把心交給菩薩」，64歲台商黃先生兩年前因出現複視，進而發現肺癌腦轉移，經基因檢測無標靶藥可治，讓他一度想輕生，友人勸他「求死不求生、發大願」讓昔日學佛、擔任瑜珈老師的他轉念，成立急難基金會助人，也配合醫師建議採化療合併免疫治療，不但腦腫瘤消失，肺癌縮小到手術切除，他鼓勵癌友，相信醫師、不怕死就能超脫死生。

中國醫藥大學附設醫院胸腔內科暨癌症中心內科主任涂智彥說，黃先生到院檢查已是第4B期肺腺癌合併腦轉移，採取化學治療合併免疫檢查點PD-1抑制劑；而腦轉移病兆經過跨科討論，請神經外科醫師使用加馬刀立體定位放射手術治療。

經化學治療合併免疫治療在影像學上即觀察到肺腫瘤明顯縮小，且腦轉移病兆僅剩結痂。治療9個月後，經正子攝影檢查後，僅剩左肺肺癌病兆，跟黃先生討論後，採取較積極治療方式，請胸腔外科醫師將其左肺肺癌病兆於109年7月用胸腔鏡手術切除，切下的肺癌分期為1B期，目前體內已看不到腫瘤或癌細胞。

涂智彥說，過去肺腺癌4B期患者約只能活3到6個月，目前2018年諾貝爾醫學獎癌症免疫治療之一的免疫檢查點PD-1抑制劑，為這群肺癌患者帶來治療新曙光。

黃先生看到涂智彥下跪感謝，直稱是救命恩人，他回憶自己習佛超過20年，也教授瑜珈，後來到大陸發展健康事業身家數億，這場疾病讓他發現自己一度迷失在金錢世界，不但把事業交出去，也成立佛法教育中心弘揚佛法，以及創立急難救助基金會發願助人，他說，把身體交給醫師，相信醫師，把心交給菩薩，潛心意識提升，看破生死才能超脫生死。