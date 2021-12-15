今年9月開學，基隆安樂高中配合教育部高中雙語班計畫，招收基隆及鄰近縣市學子成立雙語實驗班，達1／3課程以全英文上課。今(15）日，安樂高中更與東吳大學簽訂雙語課程合作協定，把高中生送到東吳大學商學院及大數據學院，進行高中的大學先修課程（AP），首創全台雙語高中與大學合作的先驅。

教育部及基隆教育處配合國家雙語政策，以108課綱為基礎，推動安樂高中雙語班的教育實驗，不僅學生動手做，使用英語與老師互動，更能從不同語言與文化思維，進行多元學習。

「老師辛苦了！」高一的連頤晴上了第一年的雙語課程，她說：「看外師提供的英文解說影片，滿有趣的，雖然全英文滿困難，老師和外師很棒，生物課好有趣啊！」

生物老師陳怡婷說：「雙語教學真是一個新的挑戰！但以生物科為例，恰好有一些名詞是由拉丁文轉換而成，外師在自然發音上可協助讓學生學習正確發音，且不同的語言有不同思考邏輯，可讓學生從不同面向來學習生物概念。教學也蠻有創意的！」

安樂高中不僅進行雙語課程設計與教學活動創新，更將雙語班拉到大學，今天與東吳大學簽訂雙語課程合作協定，開啟台灣第一個高中與大學雙語學習的典範。

未來安樂高中從下學期開始，雙語班學生預計每周到東吳大學的全英語專業課堂與大學生一起學習，探索問題、解決問題、培養批判性思考及動手做的能力，並能以全英語來進行聽課與討論。

東吳大學副校長趙維良表示，108新課綱實施後，為高中與大學創造更多元合作交流空間，透過合作，大學端得以致力優化現行選才機制。

安樂高中校長方保社表示，基隆為北台灣最大港都，是重要的航運樞紐也是郵輪母港，英語對於這座城市的重要性不言而喻。安樂高中在本學年度成立雙語實驗班，連結國內外資源，要讓學生放眼世界，在生活中輕鬆講英語。