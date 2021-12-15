指揮中心15日公布7例境外移入個案，其中一例案16870，指揮中心證實跟昨日公布確診的案16589住在防疫旅館內同樓層且房間相鄰。醫療應變組副組長羅一鈞15日說，不排除旅館內交互感染的可能性，但仍需要等待2確診個案的基因定序結果出爐，才能確定。

案16589在結束14天檢疫期後、回家自主健康管理第3天才驗出確診，可能有社區接觸的情形，因此回溯防疫旅館接觸情形，也針對社區、旅館匡列接觸者，目前應採檢的民眾有36人，20人為陰性，還有13人待採檢、2人檢驗中。其中有1名陽性的接觸者為案16870，該個案5日自美國入境，唾液篩檢是陰性。

羅一鈞說，案16870的ct值為31，6日時出現喉嚨痛等症狀，衛生單位安排醫生視訊診療，但考量前一天PCR檢查結果是陰性，所以沒有安排採檢。7日服用開立藥物後仍有症狀、8日個案回報已經沒症狀，因此是在昨日回溯案16589接觸者採檢時才被驗出陽性。

他表示，就發病日來看案16870發病日較案16589早，案16870在6日曾出現症狀，指揮中心已請環境專家、衛生局到旅館內調查是否有共同暴露情形，也會調閱樓層監視器畫面分析。不排除旅館內交互感染的可能性，若基因定序結果證實為旅館感染，會從「境外移入」改為「本土個案」，但仍需要等待2確診個案的基因定序結果出爐，才有最後定論。

另，春節檢疫方案實施第一日14日共有3615名旅客入境，53％民眾選擇7+7方案，其中僅1成民眾自費入住集中檢疫所。但集中檢疫所目前因P3實驗室確診、檢疫期滿被驗出陽性以及國際變異株情況等情況影響，目前仍暫停訂房。