民進黨今中常會移師高雄，執政南部四縣長齊聚，嘉義縣長翁章梁說，這次公投比選縣長還重要，因為選縣長不能夠改變台灣方向，公投結果會改變台灣方向；台南市長黃偉哲說，「雖然同島一命，但也不能要我們的命」，南部鄉親的健康、自己的產業政策、民生政策都要兼顧。

民進黨機高雄行動中常會「關鍵72小時 台灣隊站出來」，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安在蔡英文總統致詞前率先報告。

地主、高雄市長陳其邁會中報告，拜託大家替南部鄉親想一想，讓南部也能夠在產業投資、空氣品質、生態平衡上取得絕佳平衡，因此要投下不同意遷建三接，終結南電北送。

他呼籲，南部鄉親不同意遷建三接，也要終結南電北送，如果三接停建，高雄要燒煤，風吹一吹吹到屏東，空氣品質不好，所以對南部地區而言，最重要的就是加速減少燃煤電廠，替換天然氣的發電。

他強調，拜託大家也能替南部鄉親想一想，讓南部也能夠在產業投資、空氣品質、生態平衡上取得絕佳平衡，「我很誠懇、理性、用科學分析用電需求，向市民朋友跟大家報告」。

翁章梁指出，自己昨天晚上戰車繞到9點，今晚上也安排繼續鼓舞大家禮拜六出來投票；嘉義縣會總動員，交出漂亮成績單，為台灣做一點事，為總統蔡英文對嘉義的支持，希望能夠一起為台灣奮戰。

黃偉哲說，未來還是需要更多的電，不管是關鍵性產業進駐、民生用電增加，高雄、屏東、台南的電需要兼顧民生跟產業。

潘孟安強調，空污都集中在大武山下，即使沒有重工業的屏東，冬天照樣空氣品質不好。呼籲屏東鄉親，要保有乾淨的肺部呼吸空氣，就要終止煤碳，且把相關三接接好。

他也向首投族喊話，把第一次奉獻給台灣，今天公投決定的是下一代承擔的台灣，18歲以上的大家要一起做出選擇。