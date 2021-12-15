不少民眾喜歡到好市多熟食區用餐。最近一名剛加入好市多會員的男網友表示，在熟食區買一個熱狗堡加一杯飲料只要50元，直呼「超級便宜」，貼文曝光釣出許多資深會員留言，「這個組合20年沒調漲」，也有不少人說，雖然沒有漲價，味道卻變了。

原PO昨（14）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，最近剛加入好市多會員，興奮地到熟食區買了一份熱狗堡加一杯飲料，結帳時店員告知「50元」，令他嚇了一跳，「超級便宜，真的太棒了！」

原PO昨大讚好市多熟食區熱狗堡，50元超級便宜。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文曝光後，不少資深會員也紛紛留言，「好吃又便宜啊」、「真的好吃，經濟又實惠」、「其實很好吃呀！基本款永不退流行」、「真的很佛的價錢」、「CP值真的很高，我是覺得好吃」、「這樣想想15年前高中時就這個價，代表好市多熟食區都沒有漲價耶」、「我認識好市多時，他就是這個價」、「這價錢20年沒變過」、「推熱狗，便宜又好吃」、「最佛心的商品之一」。

不過留言中也有人感嘆，雖然價格沒調漲，但味道卻變了很多，「只有我覺得它縮水，而且味道變了嗎？」、「熱狗堡的麵包變小了」、「以前的份量比較大耶」、「以前的熱狗堡比較好吃，現在口味有改過，變超鹹就算了，還不能隨興加配料」、「以前可以加滿滿的洋蔥」、「熱狗變有夠鹹的，回購率只剩10%」。