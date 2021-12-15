安永聯合會計師事務15日發布《安永大中華區首次公開募股(IPO)市場調查報告》，2021年大陸A股市場預計共有492家公司申請上市，籌資額5363億人民幣，IPO數量、籌資額分別較去年增加25％和14％，雙雙創歷史新高。展望2022年大陸IPO活動，預計將受多重因素影響，包括仍將保持資金流動性合理充裕，上半年較下半年寬鬆彈性或將更大；經濟持續復甦與金融市場開放引入更多外資。

此外，自去年10月大陸國務院推行註冊制實施後，今年A股前十大IPO中有7家企業透過註冊制發行IPO，共籌資631億人民幣，籌資額占前十大IPO的44％。無論是IPO家數還是籌資額，註冊制都占了重要位置、占比分別為75％和64％。

再看到港股表現方面，今年預期全年有94家公司申請上市、籌資額3237億港元，和去年同期相比，IPO數量和籌資額分別減少35％及19％。背後原因包含受大陸政府政策影響，對部分行業加強監管、香港股市低迷等多重因素影響，導致8月至11月IPO活動低迷、創7年來新低。

但另外值得注意的是，港交所持續改良上市規則的SPAC制度（特殊目的收購公司）受到關注。安永認為，明年香港隨著中概股回歸，預計新經濟公司如科技、傳媒和電訊，及生物科技與健康企業，會是香港IPO的主要行業及成長引擎。