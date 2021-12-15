台灣一名網友在YouTube頻道「蕭渭翰」分享倉鼠被虐殺的影片，只見倉鼠上半身和頭部被固定在紙板上，下半身遭泡入高溫鍋裡油炸，倉鼠最後慢慢失去活力，讓人看了非常難過，殘忍畫面被民眾發現後，在網路上引發撻伐。

一名網友日前在觀看「愛鼠協會」的YouTube影片時，發現底下有較偏激的留言，因此點進留言者的頻道查看，發現裡面竟有虐殺倉鼠的影片，第一支影片是倉鼠被綁住上半身，下半身浸泡到油鍋裡炸，而第二支影片標題寫著「可愛Cute baby」，只見倉鼠的後爪和嘴巴疑似被黏住，身體呈現對折，非常的痛苦。

民眾發現後感到相當氣憤，便將此事分享到Dcard論壇，而拍攝者得知被爆料後，也趕緊下架相關影片，所幸熱心網友已全部備份，發現虐殺倉鼠影片的網友也發起活動，希望警方可以介入調查。

有網友分析第二支幼鼠動彈不得的影片，幼鼠不能正常控制四肢，不斷抽搐、嘴巴無法閉上，推測倉鼠可能曾遭受外力傷害，導致牠大腦或脊椎受傷。

「愛鼠協會」對此在臉書表示，他們稍早已接獲民眾來訊，看到YouTube頻道上的虐鼠影片，讓他們感到非常痛心，也希望能盡快找出兇手，阻止他的惡行，「鼠類雖小，但牠們感受痛苦的能力跟貓狗、甚至人類，都是一模一樣的」，台灣防止虐待動物協會、新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎得知此案後，目前正在積極處理。