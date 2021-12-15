「等溫高效率水氣分離技術」是全球首個能藉由空氣製造潔淨水源的獨特技術。(劉秀芬攝)

經濟部為加速南台灣產業轉型升級，15日在工研院台南六甲院區舉辦「預見大南方 掌握科技雙引擎」創新論壇暨成果展，以智慧製造、智慧能源兩大應用領域為主軸，展示超過20項亮點成果，包括以AI機器人精準取物的「微型3D感測模組技術」，可在空氣中擷取乾淨水源的「等溫高效率水氣分離技術」，與會的產業代表對研發內容都非常感興趣。

工研院協理吳誠文表示，工研院積極以智慧化創新技術協助在地產業轉型升級，近5年來與中南部多達近4500家企業建立合作關係；不僅如此，工研院的科技專案創新研發成果今年也獲得2022 CES創新獎三項殊榮，期許未來有更多廠商能加入，攜手為南台灣提升創新研發活力，創造產業經濟價值。

「預見大南方 掌握科技雙引擎」創新論壇暨成果展透過專家論壇，提供最新產業趨勢；工研院合作夥伴錼創顯示科技公司董事長李允立分享Micro LED 顯示技術的創新與未來發展。

李允立表示，2021年是「Micro LED元年」，也會是相關技術發光發熱的關鍵年，市場上有機會看到成熟產品，但價格仍舊偏高，錼創目標在3到5年內，將成本下降到消費市場可接受程度。

成果展同時展出超過20項產業化技術成果，智慧製造方面，「微型3D感測模組技術」創新取得較國際廠牌體積小168倍、感測速度快38.6倍、材質反光重建率高2.1倍的優勢，能夠協助AI機器人彷彿長出「火眼金睛」，滿足物流、製造生產線的精準快速取物需求，今年甫榮獲2022 CES創新獎。

在智慧能源方面，「等溫高效率水氣分離技術」是全球首個能藉由空氣製造潔淨水源的獨特技術，採用創新薄膜材料—氧化石墨烯薄膜，直接從空氣分離出超高濃度水氣後即壓縮成純水，可直接生飲，未來可發展高效造水設備，盼能藉產業力量解決全球極端氣候下的水資源危機。