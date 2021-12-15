三三會長林伯豐、副會長黃清苑憂心政府能源政策有辦法應付企業的大量投資，台經院長張建一指出，他相信人類的智慧、未來的科技可以解決很多問題，就能源轉型、核能問題，要看國際趨勢怎麼走。

三三會15日召開例會，邀張建一就「2022年國際經濟情勢展望：機會與挑戰」進行專題演講。會中，黃清苑提問指出，半導體是很吃電的產業，僅台積電的用電量就占整體用電量的8％左右，就目前包括太陽能、風力發電等所有的步驟都是落後的情形是產業界最為擔心的事。他想知道，政府的能源政策能夠應付來自國內、外的很多投資嗎？

張建一指出，面對歐盟碳邊境稅、COP26氣候變遷的議題，能源轉型是要做，目前全球也都在討論核能發電。

在核能發電上，張建一認為，最麻煩的是鈾，目前核能發電方式都是核分裂，產生的核廢料儲藏期很長，如果沒有核廢料，核能的排碳是最低、幾乎沒有，國際要減碳、又怕缺電，就要看國際趨勢是怎麼走。

張建一指出，現在的科技還沒有辦法處理核廢料，但是，未來10年的話，核廢料就有可能可以處理了，他相信人類的智慧，科技會帶來改變，人類還是可以慢慢的解決能源的問題，而且未來也會有很多新的能源，例如氫能源。

不過，張建一說，目前政府是「2025非核家園」，除非國際上有做改變，現在國際上有在做核融合，核融合的核能發電核廢料相對比較少，如果夠安全，核廢料比較少是可以接受，現在公投的是核四，如果核四改為是核能，可能很多人可以接受。