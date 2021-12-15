35歲伊林名模詹乃蓁（乃蓁）和科技二代丈夫夏紹安（Jonathan）育有一雙兒女，時常在社群平台分享家庭生活，近日乃蓁受邀錄製節目，爆料兒子曾在所有長輩面前掀開她的衣服討奶喝，氣氛瞬間超尷尬，主持人小禎不禁開玩笑：「公公太開心」。

乃蓁上節目《今晚開讚吧》透露，有次參加一個家族聚會，所有長輩都在現場，小孩忽然吵著要喝奶，「他們就當著長輩面前把我衣服掀開」乃蓁嚇到驚慌失措，趕緊放下衣服，安撫孩子們現在沒有奶奶，試圖轉移話題，正當現場來賓還在訝異的時候，腦筋動得快的小禎打趣說：「公公也太開心」氣氛瞬間變得爆笑。

除了在公開場合被掀衣，乃蓁接著又分享另一件糗事，原來她帶著兒女逛傢俱店，結果兩個孩子硬要伸手拿一個閃亮亮的陶瓷品，害乃蓁沒辦法專心跟老闆討論，直接飛撲用滑壘的方式接住，並警告孩子們不可以亂玩，想不到孩子們改玩躲貓貓，「後來就躲到我的裙子底下」乃蓁回憶當時真的超級糗，因為內褲差點露出來。