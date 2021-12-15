群創宣布智慧隱形相機液晶顯示裝置獲頒2021年「新竹科學園區優良廠商創新產品獎」，此獎項由科技部科管局為表揚園區從事創新研究、開發新產品，致力提升技術水準，強化產業競爭力之優良廠商。

群創此次獲獎為獨步全球的智慧隱形相機液晶顯示裝置，具備多項領先全球的顯示技術新應用優勢，以顛覆傳統設計的創新思維，採用無相機孔洞及無瀏海螢幕外型設計，除了擁有時尚摩登具未來感設計的美型外觀，為使用者提供更舒適的視覺體驗及感官感受；也以高屏佔比的全屏顯示器，創造更大的視野與高沉浸感，將帶動新一波前衛手機市場商機。

此外，群創秉持精進顯示技術的職人精神，此款產品採用多項專利技術，突破傳統LCD技術所面臨之困境，包括導入創新畫素設計，大幅提升相機透光率且有效消除因繞射效應導致影像模糊之問題。AI 影像還原技術，協助解決照片模糊、霧化與對比不佳之問題。創新背光系統使影像可有效穿透到達相機。