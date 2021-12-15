立委高金素梅今（15日）到雲林用宣傳車掃街，拜託本周六（18日）公投投票日請全投「同意」，4個都同意就是「台灣對」。陪同掃街的雲林縣長張麗善表示，民進黨在野的時候教會大家很多事，現在執政就反悔了。

雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵陪同高金素梅在斗六市以宣傳車掃街，呼籲民眾18日出來投票。

張麗善表示，現在立法院已經無法用表決來代表民意，必須訴諸公投讓全民決定，公投結果將讓執政者瞭解民意，整個政府機器現在是反其道而行。

張麗善說，民進黨在野的時候教會大家很多事情，要食品安全、瘦肉精零檢出，這是他們的核心價值；「藻礁永存」也是民進黨的主張，保護環境友善土地，是公民應該盡的責任；以前他們也說公投綁大選是世界潮流，現在執政了就反悔。

高金素梅表示，媒體被壟斷了，可是人民還有眼睛、還有心、還有感覺，這個政府離大家很遙遠，大家都想要問民進黨政府的良心到底在哪裡。