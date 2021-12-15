目前美國職棒大聯盟處於封館階段，所有球隊都暫時無法進行簽約，好在月初部份球隊就已搶走自由市場幾位大咖球星，尤其是大都會，他們在投打位置都大有斬獲，甚至以天價合約網羅超級先發薛爾瑟(Max Scherzer)，而不少人在探討道奇為何沒留住，近日大聯盟資深記者海曼(Jon Heyman)給出答案。

Not to be dramatic, but the Dodgers' reported offer to Max Scherzer was pretty insulting.https://t.co/TY53XiGTl4 — Dodgers' Way (@DodgersWayFS) December 14, 2021

道奇今年球季下半段拿下薛爾瑟，他帶來非常瘋狂的好成績，總計出賽11場拿下7勝0敗，自責分率僅1.98，季後賽更是屢屢為球隊建功，但球季結束、大聯盟封館前大都會就以3年1.3億美元合約拿到薛爾瑟，年薪高達4330萬美元，而海曼爆料道奇給出的價碼，約在3600萬美元左右，其實也不少了。

另據記者卡斯提歐(Jorge Castillo)爆料，道奇拒絕向薛爾瑟提供3年保證合約，雖然3600萬美元年薪跟當年洋基簽下寇爾(Gerrit Cole)差不多，但遠比不上大都會給出的3年肥約，這也難怪他們無法留住人。而薛爾瑟季後曾對外爆料道奇並沒妥善使用他，造成他季後賽「死臂狀況」，或許也是他不想留隊原因之一。

道奇除放走薛爾瑟這條大魚外，也沒能留住陣中游擊手席格(Corey Seager)，後者以10年長約加盟遊騎兵，雖然他們綁住泰勒(Chris Taylor)，並補上哈德森(Daniel Hudson)和希尼(Andrew Heaney)，但仍被《ESPN》記者評為聯盟補強最後一名，更慘的是陣中王牌投手柯蕭(Clayton Kershaw)也有可能離開！