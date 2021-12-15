麻豆醬油瓜子聞名全台，卻傳出有業者偷機取巧，在製作過程使用工業用鹽取代食用鹽，降低成品牟利，3年前遭台南市衛生局查扣，檢方依照食安法起訴瓜子工廠江姓負責人與工業鹽江姓廠商，台南地院依照販賣摻偽食品罪，將前者判處10月徒刑併科30萬罰金，後者以幫助犯判5月徒刑，可易科罰金，全案可上訴，查扣的醬油瓜子已銷毀。

市售的食用鹽每包50公斤要價320元，麻豆一家瓜子工廠自2013年起，開始向廠商以每包50公斤170元代價，購買工業用鹽，直到2018年才遭台南市衛生局稽查逮獲。

這家醬油瓜子製造廠主要生產甘草醬油瓜子、南瓜子與葵花瓜子，其中甘草醬油瓜子在製造過程中，會放入原料瓜子、食用鹽再加上一些調味料蒸煮，增加產品風味。

製造廠商江姓負責人8年前卻向上游的江姓廠商購買工業鹽取代食用鹽，每年平均購買80包至100包，用來熬煮製造甘草醬油瓜子，成品以每台斤105元販售。

台南市衛生局稽查人員2018年前往稽查，發現製造瓜子過程中有違法使用工業用鹽，當時現場的工廠人員具實陳述工業鹽是用來製造瓜子調味之用。稽查人員並在現場生產的瓜子中採得工業鹽，當場扣存1290公斤的瓜子與79.5包工業鹽。

江姓瓜子製造廠負責人辯稱，購買工業鹽是用來加入軟水機，清洗鍋爐所用，並非用來加入製造瓜子調味。江姓廠商則表示，賣出的工業鹽只供工廠鍋爐軟水所用，不知道對方買走之後做什麼用途。

台南地院認定江男犯摻偽食品罪，判處10個月徒刑併科30萬罰金，江姓工業鹽廠商則依照幫助犯，判5個月徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。