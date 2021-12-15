今年的耶誕節除了參加派對和教會活動之外，您還可以另一種方式來歡度平安夜與耶誕節，邀請您走進劇場觀賞由聖經故事改編的京劇「伊思帖傳奇」! 演出時間為12月24日晚19:30，25日周六下午14:30。演出地點為台北市國軍文藝活動中心(中華路一段69號)。有興趣者可免費上網索票。

「伊斯帖傳奇」的製作人兼編劇郭貞教授期望這是一次高水平的專業演出，特邀得國光一等導演王冠強先生執導，參與演出者均為國光劇團的優秀演員，例如，黃詩雅，鄒慈愛，陳清河，黃鈞晟，陳富國，黃家成等，演員陣容堅強。本劇的唱腔由享譽兩岸的京胡名家宋士芳先生負責唱腔設計，並擔任文場領導，與水平一流的國光劇團樂隊通力合作，珠聯璧合，值得期待。

「伊斯帖傳奇」的劇情是敘述才貌雙全聰慧機敏的猶大族女子伊斯帖，經由選秀入波斯王宮，深受王的喜愛成為王后。撫養她長大成人的叔父莫底迪改得罪朝中的權臣哈曼，哈曼向波斯王進讒言詆毀猶大民族，並請求除滅整個猶大族免得危害波斯國。波斯王授齊蒙蔽答應哈曼的請求，下令在十個月後要除滅猶大全族。莫迪改為阻擋此禍事發生乃進宮見王后伊斯帖，請她前去求大王收回成命。伊斯帖請叔父莫迪改召集首都書珊城內所有的猶大人，三日三夜同心合意禁食禱告，祈求神幫助他們脫離此災禍。然後伊斯帖冒死求見大王，邀請王與權臣哈曼一同赴宴，在酒席宴前向大王陳情伸冤。最終使得權臣哈曼被處死，猶大族人免除了被屠殺的災禍。

歡迎各位京劇愛好者、基督徒，以及對聖經故事感興趣的朋友，耶誕假期走入劇場來觀賞這齣以京劇詮釋的聖經故事，看看波斯王后伊斯帖如何逆轉勝，拯救猶大族人免遭屠殺的悲慘厄運。