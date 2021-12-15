該工作室已拉下鐵門未營業。（洪靖宜攝）

近年虛擬貨幣市場相當火熱，吸引不少民眾投資挖礦，不過，網紅草爺卻被捲入挖礦投資的詐騙事件中，讓他忍不住出面澄清。據了解，該間電腦工作室就在高雄三民區，被害者及員工都找不到負責人周男，投入金額從十多萬到百萬不等，但卻都拿不到貨品，目前已經被害者約有8人，陸陸續續已到派出所報案。

有民眾在臉書的挖礦互助交流社團分享自己慘遭詐騙過程，由於對方有實體店面，還有上百張顯卡牆，甚至拿出知名網紅合照來取信，最後付了錢卻開始以各種理由推脫，還遲遲不交貨，被騙的人數眾多，金額也不小，要大家特別注意。而他口中的網紅，就是「含羞草日記」成員草爺，他也特別出面呼籲，要求業者出來面對，也要受騙者備妥相關文件先行報案。

追查發現該名周姓業者的電腦工作室就在高雄三民區，高雄市警方接獲北市警局單一窗口轉入詐欺案件後也立刻啟動偵辦，該間工作室今年5月才剛掛上工作室招牌，34歲的周男就是負責人，目前已知約有8人受害，大多數都是付錢購買顯卡、礦機卻始終拿不到貨，被害者從台北、台南到高雄都有，不僅匯款還有人是繳現金，因此被騙金額仍待計算。

其中2名在台北受害民眾都因付錢買顯卡，周男卻遲遲未出貨，損失金額高達26萬及144萬；另外，在高雄6名受害者也陸續到警局報案，其中一人還是他電腦工作室的員工，除了跟周男買顯卡還有投資礦場，一共花了13萬，卻血本無歸，該名員工還表示，昨(14日)下午還有聯繫上周男，未料晚上就不見蹤影。

其中4名被害者15日一早就到工作室，堵不到周男只好報警處理，目前工作室也已經拉下鐵門。警方陸陸續續通知6名受騙民眾報案做筆錄，待完成受理程序，資料整彙完畢後，就會報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，警方也呼籲受害者，檢具相關資料至就近警察機關報案。