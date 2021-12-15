據報導，美中兩國軍方於14至16日舉行「海上軍事安全磋商機制協定」（MMCA）會議。這是繼9月的「美中國防政策協調會談」後，美中軍事官員又一次在既有架構下交流。

綜合香港南華早報、星島日報報導，美中軍方將領昨天透過視訊，開始一年一度的美中海上軍事安全磋商機制（Military Maritime Consultative Agreement）工作組和海軍將領年度會議，預計舉行3天。

MMCA機制於1998年簽定，目的是建立雙方機艦相遇時的溝通機制，避免誤判意外。不過北京當局去年基於兩國關係惡劣，單方面取消了會議。

報導說，美國軍方的聲明表示，14至16日，夏威夷的美軍印太司令部戰略計畫與政策主任、少將麥克菲力普斯（Chris McPhillips）率領太平洋艦隊及空軍代表，與中共海軍及空軍的代表舉行年度MMCA工作組會議。受COVID-19疫情影響，會議以視訊方式舉行。

麥克菲力普斯在聲明表示，美國仍堅持對盟友及夥伴的所有承諾，確保在印太地區的和平與穩定。MMCA是為了實現有建設性、尋求成果的對話，確保行動安全及維持區內穩定，希望與中方坦誠對談，建立互相理解，減少軍事行動的安全風險。