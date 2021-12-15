東河國小扮演芎姓ta：in的風雲程榮獲最佳男演員。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

東河國小扮演小刺蝟kizaw的章恩慈榮獲最佳女主角。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄鄉東河國小是1所僅64名學生的小學校，日前參加原民會所舉辦的全國原住民族語戲劇競賽，結果東河國小學生以改編自賽夏族傳說故事「芎家故事」以及演繹創作劇本「刺與皮」，一舉奪下最佳男、女演員獎，以及學生組第4名等3座獎項，讓全校師生樂得齊聲歡呼。

由原民會所主辦的第11屆全國原住民族語戲劇競賽，日前在陽明交通大學大禮堂舉行，共有23支隊伍參賽，分為家庭組、學生組、社會組共同競技，苗栗縣東河國小以改編賽夏族傳說故事「芎家的故事」，演繹創作劇本「刺與皮」，雙獲最佳男演員、最佳女演員，以及學生組第4名，為苗栗縣迎回3座獎盃。

苗栗縣政府原民中心指出，原民會所舉辦族語戲劇競賽，藉由短篇話劇及舞臺劇的競賽活動，鼓勵家庭、學校、部落與社區組織激發創意，透過情境式表演設計，深化語言文化使用經驗，擴展族語使用場域。

東河國小的「小walo’隊」，是由2年級到5年級的12位學生組成，歷時2個月的劇本創作及演技練習，全校師長投入族語及戲劇指導，讓小小演員群們展現精湛生動的演技，扮演芎姓ta：in的風雲程榮獲最佳男演員，扮演小刺蝟kizaw的章恩慈榮獲最佳女主角。

東河國小高清菊校長表示，本次參賽學生多出身沉浸式族語幼兒園，族語聽說能力有一定基礎，學校在課程上也多持續注重族語教學，學生多能自信說族語，感謝評審肯定師生努力。

苗栗縣長徐耀昌重視縣內原住民語言發展，尤其賽夏語為瀕危語言，學生們能大方展現族語實力並獲獎，呈現校方努力成果，期望得獎能帶動族語學習風潮，以達落實族語復振工作，