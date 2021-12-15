金門縣府今天與莊福文教基金會共同簽署合作契約，雙方未來將就野生動物救傷照養、教育推廣、保育研究與環境教育進行合作。（縣府提供）

楊鎮浯縣長（右二）了解海豚保育執行現況和成果。（縣府提供）

金門有「鳥類天堂」之譽，也是瀕危保育類歐亞水獺、鯨豚和「活化石」鱟、海龜的主要棲地，生態資源豐富多樣。縣府今天與莊福文教基金會共同簽署合作契約，雙方未來將就野生動物救傷照養、教育推廣、保育研究與環境教育進行合作。

楊鎮浯縣長表示，金門生態資源豐富，許多瀕絕物種如歐亞水獺、金龜，更是大陸沿海和台灣地區僅有野外發現紀錄的地方，縣府10月下旬剛在金湖下埕建置金門縣野生動物救傷站，但整體的保育救護、研究及環境教育推廣仍有精進的空間，期待未來在莊福文教基金會的合作和支援下，可以更完善相關領域的工作，取得更好的成果。

莊福文教基金會董事長賴振融表示，該基金會成立宗旨在推廣動物保育及環境教育工作，離島專業資源較為缺乏，希望藉由雙方合作，強化交流和執行成效。

縣府表示，莊福文教基金會在野生動物保育經驗相當豐富，如瀕危物種白犀牛復育更是國際知名，未來雙方可相互諮詢交流，導入專業人力以及醫療器材，該基金會也預定提供獸醫回訓機制，協助金門的獸醫師精進專業知能，同時也有有教育札根、導入在地居民參與等短中長期的計畫，希望藉由外部力量，補足離島野生動物救援量能，讓金門在地物種得以繁衍永續。