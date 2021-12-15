統一企業推出的麥香系列，是許多人從小到大的經典回憶，這款飲料推出近40年，至今仍屹立不搖。一名網友發問，她發現麥香包裝上有兩組數字，看起來代表年份，後面固定為1983應該是品牌發表年份，但前面的數字卻常不一樣，「有人知道是什麼意思嗎」。

原PO分享，她發現麥香奶茶上有1996和1983，經她搜尋，1983應該是麥香發表那一年；根據統一介紹，麥香於民國72年推出，自此成為台灣經典飲料之一。

那1996呢？內行人士指出，統一旗下很多商品若仔細看，都有類似數字組合，以麥香為例，後面的1983確實是品牌發表年份，前面的數字則代表最小存貨單位。

最小存貨單位（SKU，stock keeping unit），又稱最小庫存管理單元，屬於會計學名詞，指庫存管理中的最小可用單元，在連鎖門市中，會把單品稱為一個SKU。

統一官網介紹，1983年，時任統一企業的郭姓經理到台中拜訪友人，友人建議在紅茶中加入焙炒大麥，不僅可以增香去澀，更具退火效果；再加上統一專業技術和使用當時最先進的鋁箔包裝，消費者就能享受到衛生與便利。

郭姓經理一聽大為激賞，馬上把這個構想付諸實現，麥香推出後，果然深受消費者歡迎，成為長期暢銷的飲料之一。