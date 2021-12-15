新北市研考會與國際青年商會中華民國總會北區會今在市府共同舉辦「青年未來展望交流會」，吸引了100位來自工商界的青年朋友參加，期盼透過交流會，激發青年人發現議題、整合想法，並提出具體的行動方案，培養世界公民素養，新北市長侯友宜出席並鼓勵青年公共參與。

侯友宜表示，今年年底、明年初青年局就會正式成立，是跟青年保持窗口的專門單位，市府非常重視年輕世代的聲音及青年人才培力，青年是國家未來的希望，因此，藉由這次的交流會，分享青年就業、創業的資訊，增進新北市在地青年的知能與文化內涵，累積新北青年人力網絡與社會資本，提昇新北青年競爭力。

侯友宜並以自身從警參與公共事務的經驗，勉勵青年朋友們要選擇做自己，發揮熱忱，創造人生的價值與意義，他說，19歲從嘉義北上打拚，父親跟他說：「你的人生自己決定」，一晃眼他在公職已40多年了，提醒青年追逐職位、權力跟金錢無可厚非，但不要忘了對職業的初心與熱忱。

研考會表示，22日還有一場「青年未來展望交流會」，活動介紹本府青年就業、創業及住宅相關政策，讓青年更了解本府青年政策成果，並有Q＆A時間針對青年措施自由交換意見，讓各領域青年進一步的交流外，也讓更多元的青年觀點，融入市府的重大公共決策與未來發展願景。