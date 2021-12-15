英國《金融時報》周三報導，本周美國將把8家中國公司列入投資黑名單，其中包括全球最大商用無人機製造商大疆創新科技公司（DJI Technology Co Ltd）。

《金融時報》援引兩名知情人士報導，因涉嫌參與監視維吾爾族穆斯林，美國財政部周四將把這8家公司列入「中國軍工企業」黑名單。

按相關法規，美國投資人不得持有該黑名單企業的股份。目前列入這份名單的約有60家公司。

大疆發言人拒絕對此發表評論，僅表示可以參考一年前美國出於相同理由，將大疆列入商務部「實體清單」（Entity List）時，公司所發布的聲明。這份貿易黑多單禁止大疆採購或使用美國技術與零組件。

美國財政部尚未回應媒體置評請求。

日前美國財政部才將香港人工智慧新創公司商湯科技（SenseTime Group）列入「中國軍工企業」黑名單，稱其人臉識別技術協助中國政府鎮壓維吾爾少數民族。此舉導致該公司推遲了在香港股市規模達7.67億美元的股票首次公開發行（IPO）計畫。

《金融時報》指出，周四將列入投資黑名單的其他中國公司包括，為圖像識別軟體公司曠視科技（Megvii）、超級電腦製造商中科曙光（Dawning Information Industry）、臉部辨識專業公司雲從科技（CloudWalk Technology）、網路安全集團廈門美亞柏科信息公司（Xiamen Meiya Pico）、人工智慧公司依圖科技（Yitu Technology）和雲端運算公司立昂技術（Leon Technology）和東方網力（NetPosa Technologies）。