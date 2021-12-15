美國聯準會計畫在美東時間15日發表談話，市場觀望之際，日股的航運類股表現失色，但所幸靠著豐田汽車集團的拉抬，大盤得以收紅。15日，日經指數收28459.72點，漲27.08點或0.09%。東證收1984.1點，漲10.29點或0.52%。

東京水戶證券認為，在美國聯準會公開談話前，看得出來市場在調整投資部位，因為目前持股方向尚未明確。

東證指數核心30中，豐田汽車股價表現第2好。14日，收漲3.59%的豐田曾公開宣示，要在2030年之前砸下約700億美元投入電動車研發中。

豐田走高也激勵集團各公司股價，例如，豐田通商以及電裝，分別也收漲5.83%和4.24%。

東證指數中，運輸設備類股是表現最好產業，一度漲1.99%。

個股中，股價出現反彈的人力銀行業者瑞可利與軟銀，分別收漲4.16%以及1.77%。同時，索尼也收漲1.82%。

航運族群普遍疲弱，商船三井收跌2.76%，日本郵船跌1.95%，川崎汽船更是大跌7.14%。