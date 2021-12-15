年度最大智慧製造實體展覽會「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」於12月15日至12月18日假台北南港展覽館一、二館登場。和泰集團的子公司和泰豐田物料運搬提供整體規劃、分揀設備、運搬設備及儲存設備的全方位解決方案。

此次結合「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際物流暨物聯網展」、「台北國際冷鏈科技展」、「台北國際模具暨智慧成型設備展」、「台灣 3D 列印暨積層製造設備展」、「台灣國際雷射展」等七大工業展，從製造到應用所需之軟硬體設備與整合系統，提供業者製程改善及產品附加價值提升的數位轉型升級策略。

和泰豐田物料運搬股份有限公司整合了TOYOTA、DENSO、立鏢小黃人及所羅門等品牌商品，於展位以模擬咖啡豆倉儲出貨情境，實地展現倉儲自動化的一站式解決方案。此外，隨著碳中和議題日趨重要，在台首次登場的「TOYOTA日本原裝氫燃料堆高機」，是本次展會的亮點之一。

本次展示的DENSO的RFID手持式讀取設備每秒鐘可進行700個標籤讀取，能有效解決人力不足問題。SHE-100機體輕巧、適合狹窄環境且無堆高機駕照也能簡單操作。立鏢小黃人能快速且正確分揀不同門店訂單。3D播種牆把平面空間變立體化，讓空間更加有效運用，最後再交由TOYOTA KEY的無人運搬AGV移動至出貨區，完整呈現自動化倉儲的解決方案。

和泰豐田物料運搬為和泰集團的子公司，擁有母公司和泰車(2207)豐富的資源，不僅能提供客戶完整軟硬體解決方案，從倉儲空間規劃、作業流程改善、資訊系統開發到各種硬體設備建置等，甚至提供資金融資服務，藉由一站式服務，搶攻企業發展物流自動化的商機。