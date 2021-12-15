「偶像劇女神」周曉涵近日美披蕾絲白紗，現身新戲《機智校園生活》的首映會，活動會場還特別布置成結婚典禮，要和劇中沒結成婚的宥勝、周曉涵補辦婚禮，周曉涵穿婚紗現身成為全場「嬌」點，而她稍早也曬出一系列自拍美照，她輕鬆駕馭上開深V、下開高衩禮服，好身材辣到不科學。

照片中，周曉涵身穿白色的長袖蕾絲白紗，她氣質頂包頭和蕾絲髮飾，禮服上開深V、下開高衩的設計，讓周曉涵的東西半球和一雙纖細美腿全都露，而視線往下看，白紗腹部的收腰設計，更顯周曉涵的纖細蠻腰，讓她整個人散發知性氛圍又不失性感。

周曉涵美穿蕾絲白紗亮相。（圖／取材自周曉涵Instagram）

周曉涵也直呼，喜歡這件長袖蕾絲婚紗「優雅帶點微性感，加上珍珠髮飾的點綴，讓我當了一日公主～大推給準新娘們」，網友紛紛留言讚：「曉涵妳本來就是個公主無誤，這婚紗穿在妳身上更美」、「小姐姐好美，腿好修長，好漂亮」、「妳穿起來真美啊，好像是真的要結婚的新娘子了，好棒」。

宥勝（左）與周曉涵日前盛裝打扮出席新戲活動。（圖／本報系資料照片）

女神周曉涵有顏值又有演技，她當年以無名正妹和逢甲大學校花打開知名度，讓周曉涵一出道就備受矚目，周曉涵近年也交出不少戲劇作品，在《兩個爸爸》、《有愛一家人》、《我和我的十七歲》、《必勝大丈夫》都有亮眼表現，而她將在新戲《機智校園生活》飾演高中老師，並和宥勝上演前未婚夫妻相愛相殺的教職生涯。